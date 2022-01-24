"Учуся насолоджуватися моментом": Дружина Монатіка показала свій пляжний релакс на Мальдівах

Понеділок, 24 січня 2022, 10:20

Співак Monatik із родиною проводить відпустку на Мальдівах. Ідилічним кадром звідти поділилася в Instagram дружина артиста Ірина, засвітивши ніжки у пляжному луці.

"Людина дивовижна за своєю природою. Спочатку багато працює і сильно мріє відпочити, коли нарешті настає настільки довгоочікуваний момент перезавантаження, ще й у таких райських місцях планети, голова забита мільйоном думок, питань... учуся насолоджуватися моментом", - зізналася жінка.

 
Ірина у пляжному прикиді красиво посиділа під пальмою
фото з instagram монатік

"Ніякого відпочинку! Думати, думати, думати...", - жартівливо прокоментував її допис Діма.

 
Монатіки на Мальдівах

Нагадаємо, днями Монатік завершив свій третій масштабний тур США, зібравши аншлаг на Таймс-сквер. Із зірковим татом на сцені дебютували Платон і Данило.

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