"Контакт із ними надихає": як Онуфрійчук у Кенії з місцевими красенями цілувалася
Телеведуча Іванна Онуфрійчук разом зі своїм чоловіком відпочивають в Африці, де вже встигли з'їздити на сафарі та познайомитися з місцевим плем'ям.
А ще подружжя вирішило ближче поспілкуватися з жирафами у відомому готелі Кенії.
В Instagram Іванна показала, як "зав’язалися" її стосунки з тваринами і поділилася своїми враженнями.
"Якби було можна, я б обіймала їх цілодобово. Я справжній зоолюб і обожнюю усіх тварин. Ну, окрім гієни, напевно. Контакт з ними надихає і заряджає мене якоюсь особливою енергією", - написала мандрівниця.
"І тільки уявіть мій стан в Африці, коли навколо стільки дикої природи! А особливо, коли ми живемо в готелі, до якого приходять жирафи. Але це не просто красиве місце. Виявляється, що кошти, виручені готелем, відправляють в Африканський фонд захисту вимираючих диких тварин. Це так важливо, насправді", - поділилася зірка.
"І коли я давала їм їжу, обіймала, дивилась в їх очі… тілом бігли мурахи від радості. Емоції переповнюють досі. Ділюся цим з вами, аби ви хоча б через екран змогли відчути частинку тепла та позитиву від цих мілах", - розчулилася телеведуча.
Іванна, як справжня блогерка, показала цілий процес годування жирафів.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Нагадаємо, Іванна заміжня за бізнесменом казахського походження на ім’я Алмаз. У лютому минулого року подружжя відсвяткувало весілля на Мальдівах, після чого молодята гайнули на Сейшели у свій "хані мун".
А ще восени минулого року Онуфрійчук з Алмазом відгуляли весілля у Києві.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Онуфрійчук у топі та ультракоротких шортах показала, чим розважає себе вдома