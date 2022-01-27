"Контакт із ними надихає": як Онуфрійчук у Кенії з місцевими красенями цілувалася

Телеведуча Іванна Онуфрійчук разом зі своїм чоловіком відпочивають в Африці, де вже встигли з'їздити на сафарі та познайомитися з місцевим плем'ям.

А ще подружжя вирішило ближче поспілкуватися з жирафами у відомому готелі Кенії.

В Instagram Іванна показала, як "зав’язалися" її стосунки з тваринами і поділилася своїми враженнями.

"Якби було можна, я б обіймала їх цілодобово. Я справжній зоолюб і обожнюю усіх тварин. Ну, окрім гієни, напевно. Контакт з ними надихає і заряджає мене якоюсь особливою енергією", - написала мандрівниця.

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Ціла черга красенів чекає, щоби поїсти з рук Іванни Фото з Instagram Онуфрійчук

А чоловік часом не ревнує?

Симпатичний кавалер, чи не так?

"І тільки уявіть мій стан в Африці, коли навколо стільки дикої природи! А особливо, коли ми живемо в готелі, до якого приходять жирафи. Але це не просто красиве місце. Виявляється, що кошти, виручені готелем, відправляють в Африканський фонд захисту вимираючих диких тварин. Це так важливо, насправді", - поділилася зірка.

"І коли я давала їм їжу, обіймала, дивилась в їх очі… тілом бігли мурахи від радості. Емоції переповнюють досі. Ділюся цим з вами, аби ви хоча б через екран змогли відчути частинку тепла та позитиву від цих мілах", - розчулилася телеведуча.

Іванна, як справжня блогерка, показала цілий процес годування жирафів.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Іванна Онуфрійчук (@ivannaonufriichuk)

Нагадаємо, Іванна заміжня за бізнесменом казахського походження на ім’я Алмаз. У лютому минулого року подружжя відсвяткувало весілля на Мальдівах, після чого молодята гайнули на Сейшели у свій "хані мун".

А ще восени минулого року Онуфрійчук з Алмазом відгуляли весілля у Києві.

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