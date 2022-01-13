Онуфрійчук у топі та ультракоротких шортах показала, чим розважає себе вдома
Телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка живе у постійних перельотах між Україною та Швейцарією, показала, чим займається, коли залишається вдома.
В мінішортиках і коротенькому топі Іванна займається спортом і готує вечерю, а ще вона читає та грає на піаніно.
Всі свої заняття Онуфрійчук показала на кумедному відео в Instagram.
"Коли вдома і треба чимось зайнятись. Прибирання, спорт, хобі, кулінарія чи читання… Друзі, а як ви розважаєтесь та відпочиваєте між святами?)", - звернулася до підписників Іванна.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Нагадаємо, нещодавно Онуфрійчук із чоловіком відпочивали на улюблених Мальдівах, де рік тому було їхнє розкішне весілля.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
"Без брів навіть по хліб не виходжу": Онуфрійчук показала, як виглядає без мейкапу
Чоловік-романтик і тупіт дитячих ніжок: Онуфрійчук описала свій ідеал сім'ї
Онуфрійчук через 9 місяців після весілля на Мальдівах офіційно стала дружиною
powered by lun.ua