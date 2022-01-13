Онуфрійчук у топі та ультракоротких шортах показала, чим розважає себе вдома

Телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка живе у постійних перельотах між Україною та Швейцарією, показала, чим займається, коли залишається вдома.

В мінішортиках і коротенькому топі Іванна займається спортом і готує вечерю, а ще вона читає та грає на піаніно.

Всі свої заняття Онуфрійчук показала на кумедному відео в Instagram.

"Коли вдома і треба чимось зайнятись. Прибирання, спорт, хобі, кулінарія чи читання… Друзі, а як ви розважаєтесь та відпочиваєте між святами?)", - звернулася до підписників Іванна.

Дівчата, от в якому вбранні треба готувати вечерю

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Іванна Онуфрійчук (@ivannaonufriichuk)

Нагадаємо, нещодавно Онуфрійчук із чоловіком відпочивали на улюблених Мальдівах, де рік тому було їхнє розкішне весілля.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

"Без брів навіть по хліб не виходжу": Онуфрійчук показала, як виглядає без мейкапу

Чоловік-романтик і тупіт дитячих ніжок: Онуфрійчук описала свій ідеал сім'ї

Онуфрійчук через 9 місяців після весілля на Мальдівах офіційно стала дружиною