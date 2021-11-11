Онуфрійчук через 9 місяців після весілля на Мальдівах офіційно стала дружиною
11 листопада 2021, 15:32
9 місяців минуло з розкішного мальдівського весілля телеведучої Іванни Онуфрійчук, і лише сьогодні, 11-го листопада вони з чоловіком Алмазом стали офіційним подружжям.
Про це сама наречена повідомила у сторіс Instagram.
Пара, як відомо, планувала ще одне весілля у Стамбулі, але скасувала його через карантин. Тож дві весільні сукні Іванна вдягла на розпис у Києві.
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