Чоловік-романтик і тупіт дитячих ніжок: Онуфрійчук описала свій ідеал сім'ї

Телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка цьогоріч відгуляла два весілля зі своїм коханим Алмазом, розказала, про яку сім'ю вона мріяла змалечку. А ще, схоже, натякнула на те, що вони з чоловіком не зволікатимуть із народженням нащадків.

Красивими фото та своїми думками Іванна поділилася в Instagram.

"Ідеальна сім'я у кожного своя. Я обожнюю мріяти з дитинства і, як будь-яка дівчина, я завжди знала, якого чоловіка хочу бачити поряд з собою та яку сім‘ю хочу побудувати. Я завжди уявляла казку, але свою. Де чоловік ще більший романтик, аніж я. Де панує любов і повага один до одного, які не згасають з роками, а навпаки міцнішають", - написала зірка.

Онуфрійчук отримала саме ту казку, про яку мріяла?

Як наголосила Онуфрійчук, для неї важливо, щоби в сім'ї була підтримка, вміння вести діалог та йти на компроміс.

"Сім'я для мене — це такий собі затишний дім, де ти відчуваєш себе у безпеці, любові і спокої. Де лунає щирий сміх і чутно тупіт дитячих ніжок💕", - підсумувала вона.

Щодо дитячих ніжок - це натяк?

Нагадаємо, навесні Іванна возила Алмаза в своє рідне село на Вінничині.

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