Кунакі засвітила спіднє від українського бренду у фотоспогадах із відпустки

Українські бренди давно вийшли на світову фешн-арену. Вкотре довела це французька модель Тіна Кунакі, якій припало до смаку спіднє від дизайнерки Валерії Жильової.



Кунакі у своєму Instagram запостила знімки із нещодавньої відпустки у Бразилії разом із чоловіком, французьким актором Венсаном Касселем. На одній зі світлин модель позує у бюстгальтері Gerda.

Також модель показала інші традиційно гарячі світлини з відпочинку

Реклама:

Наразі бра не доступний на сайті Zhilyova. Однак його вартість приблизно 3 тисячі гривень.



Нагадаємо, Кунакі якось приїздила до Києва. Модель знімалася у "байкерському" фотосеті на столичних вулицях.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Кунакі у розстібнутих джинсах і ліфчику влаштувала гарячий фотосет на пляжі