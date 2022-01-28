Кунакі засвітила спіднє від українського бренду у фотоспогадах із відпустки
28 січня 2022, 13:30
Українські бренди давно вийшли на світову фешн-арену. Вкотре довела це французька модель Тіна Кунакі, якій припало до смаку спіднє від дизайнерки Валерії Жильової.
Кунакі у своєму Instagram запостила знімки із нещодавньої відпустки у Бразилії разом із чоловіком, французьким актором Венсаном Касселем. На одній зі світлин модель позує у бюстгальтері Gerda.
Наразі бра не доступний на сайті Zhilyova. Однак його вартість приблизно 3 тисячі гривень.
Нагадаємо, Кунакі якось приїздила до Києва. Модель знімалася у "байкерському" фотосеті на столичних вулицях.
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