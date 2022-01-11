Кунакі у розстібнутих джинсах і ліфчику влаштувала гарячий фотосет на пляжі

Відпустка французької моделі Тіни Кунакі та її чоловіка, актора Венсана Касселя у Бразилії продовжується.

Красуня так само тішить фанів сексапільними знімками із узбережжя, проте вже не зовсім у купальнику, а ще й у джинсах.

Ідеальний лук для відпустки фото instagram@tinakunaki

До речі, це саме ті джинси, які модель рекламувала у компанії робота. Тоді вона мало не сіла на коліна своєму "новому другові", що навіть жартома викликало ревнощі у Касселя.

Нагадаємо, нещодавно Тіна з’явилася на обкладинці українського глянцю у дуже незвичному для неї образі.

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