Латекс, міні та сімейні цінності: сестри Хадід попозували разом у кампейні Versace
28 січня 2022, 15:30
Джіджі та Белла Хадід рідко знімаються разом у рекламних кампейнах. Однак Versace – виключення. Адже сімейні цінності – один із головних постулатів бренду.
Моделі позували для кампейну італійського бренду колекції SS22. Зокрема, сестер одягли у мінісукні із розрізом від стегна, а також шкіряний жакет, латексні сукню та спідницю.
Окремої уваги вартують кадри із Донателлою Версаче. Дизайнерка не лише взяла участь у кампейні, але й поділилася бекстейджем у своєму Instagram.
Нагадаємо, нещодавно Белла Хадід зізналася, що мала проблеми з алкоголем.
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