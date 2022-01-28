Латекс, міні та сімейні цінності: сестри Хадід попозували разом у кампейні Versace

Джіджі та Белла Хадід рідко знімаються разом у рекламних кампейнах. Однак Versace – виключення. Адже сімейні цінності – один із головних постулатів бренду.

Моделі позували для кампейну італійського бренду колекції SS22. Зокрема, сестер одягли у мінісукні із розрізом від стегна, а також шкіряний жакет, латексні сукню та спідницю.

Окремої уваги вартують кадри із Донателлою Версаче. Дизайнерка не лише взяла участь у кампейні, але й поділилася бекстейджем у своєму Instagram.

Нагадаємо, нещодавно Белла Хадід зізналася, що мала проблеми з алкоголем.

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