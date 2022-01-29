Змащена олією Кардашян спокусливо позасмагала у рожевому бікіні. ФОТО
29 січня 2022, 10:37
Американська реаліті-діва Кім Кардашян, яка під час відпустки наробила контенту на рік уперед, продовжує балувати фолловерів спекотними знімками з Багамських островів.
Кім опублікувала чергові фото себе у яскравому бікіні на сторінці в Instagram.
"Все ще спамлю фотками з відпустки", - написала зірка.
Нагадаємо, американську діву неодноразово звинувачували у надмірній обробці своїх фото. Нещодавно хейтери забомбили Кім негативними коментарями щодо використання фотошопу, після чого зірка таки видалила горе-світлину.
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