Змащена олією Кардашян спокусливо позасмагала у рожевому бікіні. ФОТО

Субота, 29 січня 2022, 10:37

Американська реаліті-діва Кім Кардашян, яка під час відпустки наробила контенту на рік уперед, продовжує балувати фолловерів спекотними знімками з Багамських островів.

Кім опублікувала чергові фото себе у яскравому бікіні на сторінці в Instagram.

"Все ще спамлю фотками з відпустки", - написала зірка.

 
Кардашян намастилася сонцезахисною олією, чим ще більше підкреслила свої апетитні форми

Фото з Instagram KIMKARDASHIAN

 

Неможливо відвести погляд від шикарного вигляду зірки

Фото з Instagram KIMKARDASHIAN
 
Цікаво, скільки дублів зробила Кім і скільки фотошопу застосувала

Фото з Instagram KIMKARDASHIAN

Нагадаємо, американську діву неодноразово звинувачували у надмірній обробці своїх фото. Нещодавно хейтери забомбили Кім негативними коментарями щодо використання фотошопу, після чого зірка таки видалила горе-світлину.

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