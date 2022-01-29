Змащена олією Кардашян спокусливо позасмагала у рожевому бікіні. ФОТО

Американська реаліті-діва Кім Кардашян, яка під час відпустки наробила контенту на рік уперед, продовжує балувати фолловерів спекотними знімками з Багамських островів.

Кім опублікувала чергові фото себе у яскравому бікіні на сторінці в Instagram.

"Все ще спамлю фотками з відпустки", - написала зірка.

Кардашян намастилася сонцезахисною олією, чим ще більше підкреслила свої апетитні форми Фото з Instagram KIMKARDASHIAN

Неможливо відвести погляд від шикарного вигляду зірки Фото з Instagram KIMKARDASHIAN

Цікаво, скільки дублів зробила Кім і скільки фотошопу застосувала Фото з Instagram KIMKARDASHIAN

Нагадаємо, американську діву неодноразово звинувачували у надмірній обробці своїх фото. Нещодавно хейтери забомбили Кім негативними коментарями щодо використання фотошопу, після чого зірка таки видалила горе-світлину.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Кардашян у нюдовому монокіні підставила сонцю звабливе тіло. ФОТО

Кардашян у тоненькому бікіні поплескалася у воді на багамському пляжі

Кардашян у мінімалістичному бікіні показала своє щасливе місце