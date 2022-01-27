Кардашян підловили на фотошопі знімку в купальнику
Американську теледіву Кім Кардашян неодноразово звинувачували у надмірній обробці своїх фото. Кожного разу фотошоп доводили, Кім видаляла пост і всі наче були щасливі.
Однак влягаються пристрасті, і Кардашян знову береться за своє. Так трапилося і цього разу. Серію пляжних фото, які телезірка днями виклала в Instagram, фани Кардашян не оцінили. На них Кім позує у купальнику свого бренду Skims. І на одному зі знімків нога телезірки має неприродну форму.
Обговорення світлин почалося на форумі Reddit і згодом перейшло у коментарі під постом. Наразі Кардашян видалила горе-світлину.
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Нагадаємо, одного разу Кардашян так захопилася фотошопом, що забула домалювати собі руку там, де вона повинна бути.
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