Тодоренко на безлюдному пляжі зробила своє улюблене фото в бікіні

Телеведуча Регіна Тодоренко, яка продовжує відпочивати в Мексиці без чоловіка, вкотре забомбила мережу гарячими світлинами з відпустки.

Зірка опублікувала фото себе на тлі морського узбережжя в Instagram.

"Ох, скільки історій я привезу для вас з Мексики! Мій улюблений знімок, звісно ж, під номером 5, а вам який більше до вподоби?", - запитала Регіна.

Тодоренко уявила себе хижачкоюу і погралася на камеру Фото з Instagram REGINATODORENKO

Цікаво, кому зірка передає поцілунок? Підписникам чи коханому?

Краса у деталях

А ось і улюблене фото Регіни. І на ньому знову її попа Фото з Instagram REGINATODORENKO

І хоча зірка не використовує фотошоп, вона не завжди була задоволена своєю фігурою. У травні минулого року Регіна вирішила покращити свої стегна та зробила ліпосакцію.

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