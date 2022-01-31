Тодоренко на безлюдному пляжі зробила своє улюблене фото в бікіні
Понеділок, 31 січня 2022, 12:14
Телеведуча Регіна Тодоренко, яка продовжує відпочивати в Мексиці без чоловіка, вкотре забомбила мережу гарячими світлинами з відпустки.
Зірка опублікувала фото себе на тлі морського узбережжя в Instagram.
"Ох, скільки історій я привезу для вас з Мексики! Мій улюблений знімок, звісно ж, під номером 5, а вам який більше до вподоби?", - запитала Регіна.
І хоча зірка не використовує фотошоп, вона не завжди була задоволена своєю фігурою. У травні минулого року Регіна вирішила покращити свої стегна та зробила ліпосакцію.
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