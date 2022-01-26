Тодоренко в бікіні передала чоловіку дупопривіт із Мексики. ФОТО
Телеведуча Регіна Тодоренко лише кілька днів відпочиває в Мексиці без чоловіка, а вже за ним засумувала.
У своєму Instagram зірка передала пікантний привіт коханому Владу Топалову у вигляді фото дупці в бікіні.
Причому, судячи з "чесного" вигляду попи Регіни, світлину вона не фотошопила. Це помітили і її підписники.
"Нарешті чесне фото без фотошопу", " з рідним целюлітом", "натуральна краса", "оце так горіх", - пишуть фолловери у коментарях до фото Тодоренко.
До речі, дехто із підписників Регіни вітають її з вагітністю, мовляв, помітили зміни у її фігурі.
Нагадаємо, колись телеведуча зізналася, що найулюбленіша частині її фігури - це ноги, але свою дупцю вона теж любить. А ще Регіна неодноразово розповідала, як її цькували через маленькі груди.
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