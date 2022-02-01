Лонгорія показала плаский животик та апетитні стегна у гарячому фотосеті

Вівторок, 1 лютого 2022, 10:30

46-річна мексиканська акторка Єва Лонгорія підтримує свою форму тренуваннями у спортзалі і неодноразово показувала воркаут.

Днями зірка з’явилася на обкладинці журналу Women's Health. Кілька кадрів із фотосету й бекстейдж Лонгорія виклала у своєму Instagram.

 
 У 43 роки актриса народила первістка Сантьяго
фото @CALEB & GLADYS

Також актриса запостила іронічне відео, на якому вона під час підготовки до зйомки у масці та халаті саркастично називає себе "обличчям Women's Health".

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Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria)

 
 
 
 

Нагадаємо, Лонгорія колись зізналася, що не любить спорт. Проте для акторки це – вже друга обкладинка спортивного глянцю.

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