Фани вагітної Ріанни знайшли "підказки" щодо статі дитини

31-го січня зіркова парочка Ріанна та A$AP Rocky повідомили світові приголомшливу новину: вони незабаром стануть батьками.



Зробили виконавці це у дуже милий спосіб, влаштувавши "вагітний фотосет" прямісінько на вулицях Нью-Йорка.

Однак поки всі тішилися за майбутніх батьків, особливо кмітливі фани припустили, що своїм образом Ріанна хотіла не лише повідомити про вагітність. Мовляв, співачка обрала рожевий пуховик від Chanel тому, що вони чекають донечку. Інші ж прихильники помітили, що майбутній тато обрав блакитну джинсову куртку. Це, на їхню думку, означає, що буде двійня – хлопчик та дівчинка.

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Жоден із виконавців не підтвердив цю інформацію. Проте кількома місяцями раніше Рірі вже закидали вагітність, яку вона теж категорично заперечила.



До речі, за підрахунками US Magazine, образ співачки коштує приблизно 29 тисяч доларів, включно з аксесуарами.



Нагадаємо, у грудні співачку запідозрили у вагітності через образ на церемонії присвоєння виконавиці звання Героїні на її рідному Барбадосі.

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