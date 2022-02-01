"Ніщєброд" Нікітюк у химерних лахах і капцях попозувала коло смітника

Телеведуча Леся Нікітюк, Instagram якої "хакнули" минулого року, зізналася, що нічого не розуміє у світі криптовалют.

Але зірка поставилася до cвоєї необізнаності з гумором, опублікувавши креативний пост.

"Саме так я почуваю себе у криптоспілці…Як ніщєброд!", - написала телеведуча.

Цікаво, відколи це "ніщєброди" розгулюють з таким шикарним манікюром? Фото з Instagram LESIA_NIKITUK

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"Так а що, рєбята, розумні люди заробляють на крипті в день по 1000$, а я як шукала ті дешеві авіаквитки та готелі по бартеру…так і шукаю! А нагадайте мені, коли я останній раз летіла у бізнес класі? Тому не чекаймо манни небесної, а беремо голову до рук та наповнюємось знаннями!", - закликала зірка.

Як відомо, сьогодні Леся Нікітюк може дозволити собі багато матеріальних благ. Але нещодавно телеведуча зізналася, що не боїться все втратити і навіть зможе легко прожити на 200 гривень.

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