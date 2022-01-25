"Можу прожити на 200 гривень": Нікітюк назвала речі та процедури, від яких готова відмовитися заради економії

Телеведуча Леся Нікітюк сьогодні може дозволити собі лакшері-відпочинок, розкішні сукні, СПА-процедури та дорогі прикраси. Однак втратити все це вона не боїться.

Так, в нещодавньому інтерв’ю "Добрые советы" Леся розповіла, що не з чуток знає, що таке бідність.

"Знаю, що таке, коли грошей взагалі немає. Знаю, як город годує людину… Знаю, як мамині закрутки рятують на корпоративах, у Новий рік та день народження. Можу прожити й на 200 гривень, і на 20 тисяч гривень, і на 200 тисяч гривень, і на 2 мільйони", – сказала Нікітюк.

Колготки Fendi за 200 гривень не купиш) фото instagram@lesianikityk

Реклама:

"У цих моментах мені не страшно – виживу в будь-якому разі… Якщо раптом доведеться від чогось відмовитися, то, звісно ж, відмовлюся від одягу. Ще я, напевно, відмовлюся від дорогого автомобіля та пересяду в щось простіше. Відмовлюся, напевно, і від beauty-процедур та фарбування волосся. А ось від дорогих кремів – ні, бо не хочу швидко старіти", – зізналася телеведуча.

Нагадаємо, Леся часто змінює не лише сукні, але й купальники, яких у ведучої щонайменше 67. А також телеведуча не ведеться на "бабло".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Нікітюк у міні-шортах і декольтованому топі зайнялася самолюбуванням на балконі. ФОТО