Аніта Луценко у монокіні показала свої невідфотошоплені форми
Фітнес-тренерка та блогерка Аніта Луценко у свої 37 може похизуватися чудовою фізичною формою без використання фотошопу.
Мати 6-річної доньки вразила мережу "трушними" фото у купальнику і вже встигла назбирати купу лайків від своїх 1,2 мільйона підписників в Instagram.
"Думала, як би це назвати серію знімків та вирішила: "прийде сіренький вовчок за вкусить за бочок"", - пожартувала Аніта.
Наразі спорт - невід'ємна частина життя багатьох зіркових матусь. Нещодавно хореографка Ілона Гвоздьова, яка виховує двох діточок, поділилася своїми секретами стрункості.
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