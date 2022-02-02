Аніта Луценко у монокіні показала свої невідфотошоплені форми

Фітнес-тренерка та блогерка Аніта Луценко у свої 37 може похизуватися чудовою фізичною формою без використання фотошопу.

Мати 6-річної доньки вразила мережу "трушними" фото у купальнику і вже встигла назбирати купу лайків від своїх 1,2 мільйона підписників в Instagram.

"Думала, як би це назвати серію знімків та вирішила: "прийде сіренький вовчок за вкусить за бочок"", - пожартувала Аніта.

Дивлячись на блогерку, хочеться відразу придбати абонемент у спортзал фото з Instagram anitasporty

Судячи з підтягнутої фігури тренерки, вовчку дістанеться не так вже й багато

Зірка не обманює своїх фолловерів фільтрами та корекцією талії

Наразі спорт - невід'ємна частина життя багатьох зіркових матусь. Нещодавно хореографка Ілона Гвоздьова, яка виховує двох діточок, поділилася своїми секретами стрункості.

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