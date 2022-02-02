Зета-Джонс у топіку та лосинах позаймалася йогою під джаз. ВІДЕО
Середа, 2 лютого 2022, 13:00
Голлівудська акторка Кетрін Зета-Джонс підтримує свою форму не лише танцями, але і йогою.
Відео свого тренування зірка виклала в Instagram.
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Для спокійного, на перший погляд, заняття, актриса неочікувано обрала джаз. Що ж, можливо саме так їй легше сконцентруватися. А взагалі, свої музичні вподобання Зета-Джонс демонструє частенько. Якось вона зізналася, що під час фотосету у її плейлисті обов’язково буде пісня Девіда Боуї Let's Dance.
Нагадаємо, до цього спортсменка-Кетрін демонструвала вправи із хулахупом, якими теж тримає тіло у тонусі.
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