Зета-Джонс у топіку та лосинах позаймалася йогою під джаз. ВІДЕО

Голлівудська акторка Кетрін Зета-Джонс підтримує свою форму не лише танцями, але і йогою.

Відео свого тренування зірка виклала в Instagram.

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Для спокійного, на перший погляд, заняття, актриса неочікувано обрала джаз. Що ж, можливо саме так їй легше сконцентруватися. А взагалі, свої музичні вподобання Зета-Джонс демонструє частенько. Якось вона зізналася, що під час фотосету у її плейлисті обов’язково буде пісня Девіда Боуї Let's Dance.

Нагадаємо, до цього спортсменка-Кетрін демонструвала вправи із хулахупом, якими теж тримає тіло у тонусі.

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