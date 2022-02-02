Кароль замилувала грайливим "ніжкоселфі" з Лондона
2 лютого 2022, 14:00
Коли співачка Тіна Кароль приїжджає до Великої Британії, вона не лише робить селфі зі своїм сином Веніаміном, а і фотографує свої ніжки на тлі красивих будівель.
Саме таким особистим кадром із Лондона артистка вирішила поділитися зі своїми шанувальниками в Instagram.
"Співай, читай, мрій. У метушні буднів знайдіть час для себе", - закликала Кароль.
Фанам дуже сподобалася відвертість Тіни. У коментарях зірці пишуть, що саме таких "живих" постів і бракує в стрічці.
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Нагадаємо, нещодавно Кароль демонструвала, яких успіхів уже досягла в йозі.
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