Кароль посвітила соковитими стегнами у "красивих" колготках. ФОТО
13 грудня 2021, 11:35
Співачка Тіна Кароль заходилася випускати нові продукти власного дизайну.
Зірка презентувала чергові колготки з назвою своєї пісні – "Красиво", і показала їх на своїх же ніжках.
"Увага! Увага! Увага! Нова та спокуслива колекцiя #красиво. Нахабно зведи з розуму кожного", - написала Тіна в Instagram.
Нагадаємо, нещодавно Кароль розповідала, як на світанку запускає свою "динамо-машину".
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