Кароль посвітила соковитими стегнами у "красивих" колготках. ФОТО

Співачка Тіна Кароль заходилася випускати нові продукти власного дизайну.

Зірка презентувала чергові колготки з назвою своєї пісні – "Красиво", і показала їх на своїх же ніжках.

"Увага! Увага! Увага! Нова та спокуслива колекцiя #красиво. Нахабно зведи з розуму кожного", - написала Тіна в Instagram.

А перед цим вона випустила зимові кросівки

Тіна скоро зможе відкрити магазин своїх іменних продуктів

Нагадаємо, нещодавно Кароль розповідала, як на світанку запускає свою "динамо-машину".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Кароль в українській сукні за $1000 анонсувала різдвяні концерти

Кароль із новою зачіскою і в прозорих тенетах знялася для Vogue та презентувала альбом

Вінтажні луки, йога та пістолет: Кароль представила романтичний кліп-трилер