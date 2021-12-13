Кароль посвітила соковитими стегнами у "красивих" колготках. ФОТО

Понеділок, 13 грудня 2021, 11:35

Співачка Тіна Кароль заходилася випускати нові продукти власного дизайну.

Зірка презентувала чергові колготки з назвою своєї пісні – "Красиво", і показала їх на своїх же ніжках. 

"Увага! Увага! Увага! Нова та спокуслива колекцiя #красиво. Нахабно зведи з розуму кожного", - написала Тіна в Instagram.

 
Буквально днями Кароль презентувала нове святкове взуття 
 
А перед цим вона випустила зимові кросівки 
 
Тіна скоро зможе відкрити магазин своїх іменних продуктів 
 

Нагадаємо, нещодавно Кароль розповідала, як на світанку запускає свою "динамо-машину". 

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