Тістечко, ялинка та карколомна йога: Кароль показала свій січень у ФОТО

П'ятниця, 28 січня 2022, 12:57

В останні дні січня співачка Тіна Кароль вирішила показати, яким для неї був перший місяць 2022 року.

У своєму Instagram зірка виклала кілька фото і відео та коротко написала "Мій січень".

Кава, співи, йога і навіть тістечко опинилися серед фотопідсумків Тіни.

 
Кароль щоразу дивує своїми йога-позами 
 
Навіть зірки їдять солодке 
 
Розумні думки з книжки, яку читає Тіна 
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Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

Нагадаємо, 25-го січня Кароль виповнилося 37 років, і вона зізналася, що вже 12 років не святкує свій день народження

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