Тістечко, ялинка та карколомна йога: Кароль показала свій січень у ФОТО
П'ятниця, 28 січня 2022, 12:57
В останні дні січня співачка Тіна Кароль вирішила показати, яким для неї був перший місяць 2022 року.
У своєму Instagram зірка виклала кілька фото і відео та коротко написала "Мій січень".
Кава, співи, йога і навіть тістечко опинилися серед фотопідсумків Тіни.
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Нагадаємо, 25-го січня Кароль виповнилося 37 років, і вона зізналася, що вже 12 років не святкує свій день народження.
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