"Споріднені не лише по крові": Кличко показав їхні з братом юні тіла на архівному ФОТО

Боксер Володимир Кличко присвятив зворушливий допис своєму старшому братові Віталію. Він запостив у Instagram їхнє фото з минулих часів.

"Мій найважливіший соратник у житті. Споріднені не лише по крові, а і по однаковому світогляду. Від самого початку ми обрали битися за наші цілі. У спорті та в житті. Бо є так багато того, за що варто битися", - написав Володимир.

У Віталія та Володимира 5-річна різниця у віці фото з instagram кличка

Нагадаємо, нещодавно два покоління братів Кличків зібралися разом для фото. Як відомо, в Володимира є 7-річна донька Кая Євдокія від американської актриси Хейден Пенетьєрі.

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