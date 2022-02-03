Засмагла дружина Monatik показала себе під ранковим душем. Спекотне ФОТО

Четвер, 3 лютого 2022, 09:50

Дружина співака Дмитра Монатіка, Ірина поділилася черговим атмосферним кадром із мальдівських канікул.

Цього разу вона показала свою "ранкову рутину" під душем, побажавши підписникам у Instagram чистих та світлих думок і продуктивного дня.

 
Якщо придивитися до стегна Іри, можна помітити, наскільки вона вже засмагла
 
У Instagram Монатік парад купальників

До слова, на острові сімейство Monatik зустріло Новий рік за китайським календарем, і з цієї нагоди Діма епатував фанів своїми фізичними вправами.

 
Монатіки проводять відпустку на Мальдівах
 
У Дмитра своя спортивна рутина
 
І голові не жарко
 

Нагадаємо, нещодавно романтична парочка, яка цього року святкуватиме сьому річницю шлюбу, демонструвала на камеру палкий поцілунок.

Фото з Instagram Ірини та Дмитра Монатіків 

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