Засмагла дружина Monatik показала себе під ранковим душем. Спекотне ФОТО

Дружина співака Дмитра Монатіка, Ірина поділилася черговим атмосферним кадром із мальдівських канікул.

Цього разу вона показала свою "ранкову рутину" під душем, побажавши підписникам у Instagram чистих та світлих думок і продуктивного дня.

Якщо придивитися до стегна Іри, можна помітити, наскільки вона вже засмагла

У Instagram Монатік парад купальників

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До слова, на острові сімейство Monatik зустріло Новий рік за китайським календарем, і з цієї нагоди Діма епатував фанів своїми фізичними вправами.

Монатіки проводять відпустку на Мальдівах

У Дмитра своя спортивна рутина

І голові не жарко

Нагадаємо, нещодавно романтична парочка, яка цього року святкуватиме сьому річницю шлюбу, демонструвала на камеру палкий поцілунок.

Фото з Instagram Ірини та Дмитра Монатіків

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