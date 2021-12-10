"Велика честь": Monatik переспівав хіт Скрябіна, а дружина похвалилася татовими копіями

Співак Дмитро Монатік представив кавер-версію хіта "Старі Фотографії" гурту "Скрябін".

Сингл став саундтреком до екранізації однойменної книги Кузьми Скрябіна "Я, "Побєда" і Берлін".

"Як же я люблю цю пісню. Ми відчували велику відповідальність і хвилювання під час роботи над цим твором. Велика честь його виконувати. Дякуємо за довіру…", – говорить Monatik.

До слова, дружина співака Ірина у своєму Instagram поділилася цікавим фото синів. На знімку малеча наслідує коронний жест татуся.

Хлопці – маленькі копії зіркового тата фото instagram@irinamonatik

"Всі ритмоlove разом", – написала вона.

Нагадаємо, нещодавно Monatik показав, яким екстремальним спортом займається під час відпочинку в Дубаї.

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