Кутюрна сукня Керрі Бредшоу із фінального епізоду "І просто так" стала мемом. ФОТО

Героїні серіалу "Секс і місто" давно стали іконами стилю. Тому фани по усьому світу оцінювали продовження "І просто так" не лише за сюжетними поворотами, але й новими образами Керрі, Міранди та Шарлотти.

І якщо за всі 10 серій луки героїнь здобували лише позитивні оцінки, то фінальному аутфіту Керрі дісталося чимало критики. Хоча, правильніше сказати насмішки.

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Так-так, глядачі не оцінили кутюрну сукню від Valentino, у якій Бредшоу поїхала до Парижа, щоб попрощатися із прахом Біга. У мережі розкішний образ порівняли із круасаном.

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Хтось просто покепкував із фінального образу, а дехто взявся порівнювати його із стилем героїні в оригінальному серіалі.

Carrie really went to Paris dressed as a croissant #AndJustLikeThat Sex and the City Bradshaw WOULD NEVER pic.twitter.com/TuXR3kbUs4 — pystolpete (@opinionFromME) February 3, 2022

"Керрі із "І просто так" дійсно поїхала до Парижа одягнена як круасан. Бредшоу із "Секс і місто" такого б не зробила", – написав один із користувачів Twitter.

Someone said Carrie Bradshaw went to Paris to look like a Croissant I’m screacheth! #andjustlikethat pic.twitter.com/3Zw3LCVahj — Mint Tea Locale (@joekingera) February 5, 2022

Що ж, продовженню легендарного серіалу прилітало ще на стадії розробки. Головна причина – відсутність Саманти Джонс, від ролі якої відмовилася Кім Кетролл.

Нагадаємо, після прем’єри пілотних епізодів "І просто так" глядачі були шоковані смертю містера Біга. Такий сюжетний поворот обвалив акціїї виробника тренажерів, після занять на якому у Біга стався серцевий напад.

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