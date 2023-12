Кутюрна сукня Керрі Бредшоу із фінального епізоду "І просто так" стала мемом. ФОТО

Героїні серіалу "Секс і місто" давно стали іконами стилю. Тому фани по усьому світу оцінювали продовження "І просто так" не лише за сюжетними поворотами, але й новими образами Керрі, Міранди та Шарлотти.

І якщо за всі 10 серій луки героїнь здобували лише позитивні оцінки, то фінальному аутфіту Керрі дісталося чимало критики. Хоча, правильніше сказати насмішки.

Так-так, глядачі не оцінили кутюрну сукню від Valentino, у якій Бредшоу поїхала до Парижа, щоб попрощатися із прахом Біга. У мережі розкішний образ порівняли із круасаном.

Хтось просто покепкував із фінального образу, а дехто взявся порівнювати його із стилем героїні в оригінальному серіалі.

Carrie really went to Paris dressed as a croissant #AndJustLikeThat Sex and the City Bradshaw WOULD NEVER pic.twitter.com/TuXR3kbUs4