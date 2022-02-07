Осадча та Горбунов показали, де святкують 5-ту річницю шлюбу. ФОТО
Понеділок, 7 лютого 2022, 15:45
Зіркова пара телеведучих Катерина Осадча та Юрій Горбунов, які нещодавно привітали один одного з річницею, вирушили у романтичну подорож.
Подружжя поїхало до Парижа, де продовжило святкувати 5 років разом.
Звідти парочка постить романтичні фото і відео.
Нагадаємо, подружжя виховує двох спільних синів. Старший – Іван, якому незабаром виповниться 5 років, та молодший – 5-місячний Данило. Також в Осадчої є син Ілля від першого шлюбу.
Як відомо, на початку стосунків закохані шифрувалися і навіть оголосили про весілля постфактум.
powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії