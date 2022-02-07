Осадча та Горбунов показали, де святкують 5-ту річницю шлюбу. ФОТО

7 лютого 2022, 15:45

Зіркова пара телеведучих Катерина Осадча та Юрій Горбунов, які нещодавно привітали один одного з річницею, вирушили у романтичну подорож.

Подружжя поїхало до Парижа, де продовжило святкувати 5 років разом.

Звідти парочка постить романтичні фото і відео.

 
Катя та Юра привіталися з підписниками, позуючи на тлі Ейфелевої вежі
фото з Instagram gorbunovyuriy

 
Осадча та Горбунов перебувають у стосунках вже більш ніж 5 років
 
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Нагадаємо, подружжя виховує двох спільних синів. Старший – Іван, якому незабаром виповниться 5 років, та молодший – 5-місячний Данило. Також в Осадчої є син Ілля від першого шлюбу.

Як відомо, на початку стосунків закохані шифрувалися і навіть оголосили про весілля постфактум.

Осадча Горбунов

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