"На шляху до ідеальних сідниць": Остапчук із дружиною показали сімейний воркаут. ФОТО
Вівторок, 8 лютого 2022, 12:20
Спорт – запорука здорового організму та красивого тіла. І в родині Остапчуків про це знають. Принаймні тренується Володимир та його дружина, нотаріуска Христина сумлінно та старанно.
Своїм воркаутом із коханою ведучий поділився в Instagram.
"Сьогодні буде неймовірний день", – написав він.
Христина теж виклала кілька сторіс зі спортзалу й показала, як працює над "ногами та сідницями мрії".
Нагадаємо, Христина може і працює над фігурою, але своїм обличчям задоволена. Благовірна ведучого якось зізналася, що відчуває себе вродливою без мейкапу.
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