"На шляху до ідеальних сідниць": Остапчук із дружиною показали сімейний воркаут. ФОТО

Спорт – запорука здорового організму та красивого тіла. І в родині Остапчуків про це знають. Принаймні тренується Володимир та його дружина, нотаріуска Христина сумлінно та старанно.

Своїм воркаутом із коханою ведучий поділився в Instagram.

"Сьогодні буде неймовірний день", – написав він.

Комусь важко повертатися до тренувань) фото instagram@vova_ostapchuk

Христина теж виклала кілька сторіс зі спортзалу й показала, як працює над "ногами та сідницями мрії".

Нагадаємо, Христина може і працює над фігурою, але своїм обличчям задоволена. Благовірна ведучого якось зізналася, що відчуває себе вродливою без мейкапу.



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