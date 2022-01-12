Жінка Остапчука показалася без мейкапу: Іще ніколи не почувалася такою вродливою

Дружина шоумена Володимира Остапчука, нотаріуска Христина у захваті від себе та своєї зовнішності.

Своїми думками та фото личка без крихти мейкапу молодиця поділилася з підписниками в Instagram.

"Я ніколи ще не почувалася такою вродливою, як у свої 35", - зізналася Христина.

Христина регулярно робить собі масаж камінчиком-гуаша фото з instagram

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"Усе склалося, чи що. Передивляючись фотографії себе в 20, думаю: ну чому я це надягала або чому я вважала, що такий "пекельний" макіяж на диско - це круто!😂 Зараз же я кайфую від себе - натуральної, від себе просто з блискучим обличчям, після засобів із кислотами! Від рожевих щічок після морозної прогулянки, так, із таким не ідеально-рівним кольором обличчя, але кайфую! Люблю себе!!!! скажу ще раз про це собі вранці, а ви повторили сьогодні ці важливі собі слова?", - поцікавилася вона.

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Нагадаємо, свою фігуру Христина вважає ідеальною і не порівнює себе з колишньою Вови.

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