"Неідеальна" жінка Остапчука затулила голі груди капелюшком

Дружина шоумена Володимира Остапчука, Христина поділилася в соцмережі грайливим фото себе топлес. Щоправда, найцікавіше молодиця прикрила.

"Немає ідеальних жінок, як і чоловіків! Є: "свої", "рідні", "теплі", "незабутні"...", - написала Христина.

Христина не вважає себе ідеальною фото з instagram

"І всі ці жінки - зі своїми "тарганами" в голові, зі своїм досвідом, зморщечками та страхами! Кохають НЕ ідеальних. Я гадаю, що кохають СПРАВЖНІХ! Тому не варто боятися бути такою, яка ти є, і жити так, як хочеться і як відчуваєш!", - наголосила вона.

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Нагадаємо, як раніше говорила Христина, її не надто зачіпають порівняння з колишньою дружиною Вови, Оленою Войченко. Жінка цілком задоволена своєю зовнішністю, зокрема любить свій "грузино-єврейський" носик.

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