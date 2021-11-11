"Із тобою стаю сміливішою в коханні": Остапчуки показали романтику на даху. ФОТО
Шоумен Володимир Остапчук та його дружина Христина поділилися красивим фотосетом зі своєї нещодавньої поїздки до Парижа.
Парочку зазнімкували на даху, на тлі Ейфелевої вежі.
"Із тобою я стала м'якша, із тобою я стаю сміливіша, а саме сміливіша в коханні!", - звернулася до чоловіка Христина в Instagram.
"Тримай мене міцніше і не відпускай, адже між нами точно щось дуже особливе! Ми вчимося, ми дорослішаємо і стаємо мудрішими! Кожна наша подорож лишає слід на довгу пам'ять! Наша листівка "from Paris with love" виглядає так ніжно!", - додала жінка.
Вова ж подякував своїй половинці за те, що вона - його, та назвав поїздку ідеальною.
Нагадаємо, цієї осені Остапчуки почали будувати власний дім, де заплановано кімнату для дітей Вови від першого шлюбу.
Фото Ліки Романко з Instagram Володимира і Христини Остапчуків
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