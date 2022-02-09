"Бачу рельєф": Гвоздьова в купальнику похвалилася змінами тіла. ФОТО

Хореографка Ілона Гвоздьова, яка частенько балує фолловерів гарячим контентом, вкотре засвітила свою фігурку.

Гвоздьова покрутилася у спортивному купальнику та продемонструвала результати своїх тренувань у сторіс в Instagram.

Здається, спортсменка напрошується на компліменти фото з instagram ilonagvozdeva

Гвоздьова показалася з усіх боків

Нагадаємо, спортсменка виховує двох діточок. Не дивлячись на чудову фізичну форму Ілони, колись хореографка нарвалася на хейт від своїх підписників. Минулого року Гвоздьова відповіла на атаку озлоблених жінок стосовно її "маленьких цицьок".

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