Ексдружина Меладзе показала дочок у купальниках на мальдівському відпочинку

Поки співак Валерій Меладзе бавиться з маленькою донечкою від Альбіни Джанабаєвої, його колишня дружина Ірина та старші доньки насолоджуються відпочинком на Мальдівах.

Ірина Меладзе запостила в Instagram кілька фото себе коло океану та доньок Софіко і Аріну в купальниках.

"Писати нема що. Повний аут", - написала колишня жінка Меладзе-молодшого.

Себе в купальнику Ірина показувати не ризикнула

Зате посвітила ніжками

Молодша донька Валерія Меладзе, 19-річна Аріна

Середня донька співака - 22-річна Софія

"Море хвилюється, а я - ні", - підписала фото Аріна

Старшої Інги, схоже, з сестрами та мамою на Мальдівах немає.

Нагадаємо, з першою дружиною Меладзе офіційно розлучився у 2014-му році. Від Альбіни Джанабаєвою у співака троє дітей: сини Костя і Лука та донечка Агата.

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