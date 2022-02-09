Ексдружина Меладзе показала дочок у купальниках на мальдівському відпочинку
Поки співак Валерій Меладзе бавиться з маленькою донечкою від Альбіни Джанабаєвої, його колишня дружина Ірина та старші доньки насолоджуються відпочинком на Мальдівах.
Ірина Меладзе запостила в Instagram кілька фото себе коло океану та доньок Софіко і Аріну в купальниках.
"Писати нема що. Повний аут", - написала колишня жінка Меладзе-молодшого.
Старшої Інги, схоже, з сестрами та мамою на Мальдівах немає.
Нагадаємо, з першою дружиною Меладзе офіційно розлучився у 2014-му році. Від Альбіни Джанабаєвою у співака троє дітей: сини Костя і Лука та донечка Агата.
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