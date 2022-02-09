Ексдружина Меладзе показала дочок у купальниках на мальдівському відпочинку

Середа, 9 лютого 2022, 14:50

Поки співак Валерій Меладзе бавиться з маленькою донечкою від Альбіни Джанабаєвої, його колишня дружина Ірина та старші доньки насолоджуються відпочинком на Мальдівах.

Ірина Меладзе запостила в Instagram кілька фото себе коло океану та доньок Софіко і Аріну в купальниках.

"Писати нема що. Повний аут", - написала колишня жінка Меладзе-молодшого.

 
Себе в купальнику Ірина показувати не ризикнула 
 
Зате посвітила ніжками 
 
Молодша донька Валерія Меладзе, 19-річна Аріна 
 
Середня донька співака - 22-річна Софія 
 
"Море хвилюється, а я - ні", - підписала фото Аріна 

Старшої Інги, схоже, з сестрами та мамою на Мальдівах немає. 

Нагадаємо, з першою дружиною Меладзе офіційно розлучився у 2014-му році. Від Альбіни Джанабаєвою у співака троє дітей: сини Костя і Лука та донечка Агата. 

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