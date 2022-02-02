Як Джанабаєва Меладзе мити посуд примушувала. ВІДЕО

У родині співака Валерія Меладзе панує самоіронія, гумор і трошки "диктатури". Принаймні щодо розподілу хатніх обов’язків.

Такі висновки можна зробити по відео, яке Альбіна Джанабаєва запостила у своєму Instagram.

"Наш добрий ранок. Ці артисти такі вразливі", – написала Джанабаєва під відео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)

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Що ж, повні зали – це добре, а посуд сам себе не помиє.

Нагадаємо, Джанабаєва та Меладзе разом виховують 3 дітей: синів 17-річного Костянтина та 7-річного Луку, а також маленьку Агату, яка народилася у квітні 2021-го.

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