Як Джанабаєва Меладзе мити посуд примушувала. ВІДЕО
Середа, 2 лютого 2022, 17:30
У родині співака Валерія Меладзе панує самоіронія, гумор і трошки "диктатури". Принаймні щодо розподілу хатніх обов’язків.
Такі висновки можна зробити по відео, яке Альбіна Джанабаєва запостила у своєму Instagram.
"Наш добрий ранок. Ці артисти такі вразливі", – написала Джанабаєва під відео.
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Що ж, повні зали – це добре, а посуд сам себе не помиє.
Нагадаємо, Джанабаєва та Меладзе разом виховують 3 дітей: синів 17-річного Костянтина та 7-річного Луку, а також маленьку Агату, яка народилася у квітні 2021-го.
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