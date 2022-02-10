Найгарячіша з матусь: Ріанна засвітила бюст та вагітний живіт у зухвалому аутфіті зі шворками

Схоже, барбадоська співачка Ріанна навіть перебуваючи при надії не має наміру зраджувати свій провокаційний стиль у одязі. Днями вона вигуляла черговий сексі-лук, і фото поділилася в Instagram.

"Повністю чорний - це все", - написала Рірі, і з нею важко посперечатися.

Рірі вигуляла зухвалий total black

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Як відомо, в мережі гуляють здогадки щодо статі майбутньої дитини Ріанни. Також подейкують, що співачка та її бойфренд чекають на двійню. Ці чутки мимохіть було підживила модель Джіджі Хадід, прокоментувавши вагітні фото приятельки словами "троє янголів". Згодом дівчина вибачилася за те, що спричинила такий ажіотаж та пояснила, що буцімто мала на увазі Ріанну, ASAP Rocky та малюка.

Нагадаємо, про свій цікавий стан Ріанна теж оголосила у неординарний спосіб: вуличною фотосесією.

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