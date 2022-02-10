Найгарячіша з матусь: Ріанна засвітила бюст та вагітний живіт у зухвалому аутфіті зі шворками

Четвер, 10 лютого 2022, 10:31

Схоже, барбадоська співачка Ріанна навіть перебуваючи при надії не має наміру зраджувати свій провокаційний стиль у одязі. Днями вона вигуляла черговий сексі-лук, і фото поділилася в Instagram.

"Повністю чорний - це все", - написала Рірі, і з нею важко посперечатися.

 
Ріанна вважає, що слід демонструвати груди якомога частіше, доки вони з роками "не сповзли на південь"
фото Miles Diggs із instagram ріанни 
 
Рірі вигуляла зухвалий total black
 
33-річна виконавиця жде первістка від репера ASAP Rocky
 
 

Як відомо, в мережі гуляють здогадки щодо статі майбутньої дитини Ріанни. Також подейкують, що співачка та її бойфренд чекають на двійню. Ці чутки мимохіть було підживила модель Джіджі Хадід, прокоментувавши вагітні фото приятельки словами "троє янголів". Згодом дівчина вибачилася за те, що спричинила такий ажіотаж та пояснила, що буцімто мала на увазі Ріанну, ASAP Rocky та малюка.

 

Нагадаємо, про свій цікавий стан Ріанна теж оголосила у неординарний спосіб: вуличною фотосесією.

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ріанна

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