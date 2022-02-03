Ріанна в ванній оголила вагітний животик для Instagram

Схоже, співачка Ріанна, яка тривалий час приховувала свою вагітність, тепер радуватиме шанувальників милим фотоспамом. У Instagram 33-річна зірка вперше засвітила свій уже чималий животик.

Рірі запостила кадри з вуличної фотосесії, якою було оголошено про її цікавий стан, а ще домашнє фото з ванної.

Коментатори в захваті вітають "маму Рі" фото з Instagram ріанни

"Як банда ввійшла в Місяць чорної історії", - написала артистка, маючи на увазі те, що лютий у США традиційно присвячений темношкірим американцям, боротьбі з расизмом тощо.

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Нагадаємо, татусь майбутнього малюка (або малюків) Ріанни - репер A$AP Rocky. Про роман цих двох ходили чутки ще в 2013-му, але з першої спроби в пари не вийшло побудувати міцні стосунки. Вдруге артисти зійшлися через кілька років, коли Ріанна покинула красунчика-мільярдера.

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