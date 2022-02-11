Jerry Heil прикрила груди хутром та зізналася, що "залипає на голих людей"
Співачка Jerry Heil, яка нещодавно стала жертвою сексуального переслідування у мережі, порадувала своїх фолловерів досить креативним фотосетом.
Виконавиця попозувала топлес та зізналася, що обожнює дивитися на фото оголених людей.
Дівчина опублікувала фото в Instagram.
"Ану зізнавайтеся! Але спочатку я. Я залипаю на фотки оголених (важливо зауважити, що абсолютно будь-якої статі) людей. Мені дуже подобається форма підтягнутого людського тіла. Власне, причина, з якої я не вилажу з тренувань", - написала Jerry Heil.
Як відомо, раніше співачка Jerry Heil зізнавалася, що мала комплекси через свою "недосконалу" зовнішність. Колись виконавиця розказала, як мати примушувала її носити ліфчик.
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