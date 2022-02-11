Jerry Heil прикрила груди хутром та зізналася, що "залипає на голих людей"

Співачка Jerry Heil, яка нещодавно стала жертвою сексуального переслідування у мережі, порадувала своїх фолловерів досить креативним фотосетом.

Виконавиця попозувала топлес та зізналася, що обожнює дивитися на фото оголених людей.

Дівчина опублікувала фото в Instagram.

"Ану зізнавайтеся! Але спочатку я. Я залипаю на фотки оголених (важливо зауважити, що абсолютно будь-якої статі) людей. Мені дуже подобається форма підтягнутого людського тіла. Власне, причина, з якої я не вилажу з тренувань", - написала Jerry Heil.

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Виконавиця соромиться публікувати фото себе оголеної, хоча із великим задоволенням "заліпає" на такий контент фото з Instagram thejerryheil

Тому Яна (справжнє ім'я артистки) знялася топлес, але все найцікавіше сховала під хутром

Як відомо, раніше співачка Jerry Heil зізнавалася, що мала комплекси через свою "недосконалу" зовнішність. Колись виконавиця розказала, як мати примушувала її носити ліфчик.

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