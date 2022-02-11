"Себе вважаю босяком": Wellboy влаштував сільську гулянку у кліпі на конкурсну пісню Євробачення. ВІДЕО
Фіналіст Нацвідбору на Євробачення-2022 Wellboy (справжнє ім’я – Антон Вельбой) представив кліп на конкурсну пісню Nozzy Bossy.
У запальному відео артист показав, якою може бути справжня колоритна українська вечірка на селі із козою, коктейлями й танцями.
"Nozzy Bossy — про силу села, про всіх босоногих людей, які йдуть по цій планеті. Я себе вважаю босяком. Йду кудись, не знаю куди. Але я йду босим і мені це в кайф. І ця пісня — про всіх таких людей, з якими завжди сила села, землі, яка дає тобі енергію", – говорить виконавець у своєму Instagram.
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Нагадаємо, фінал Нацвідбору відбудеться 12 лютого. Переможець представлятиме Україну у Турині в травні на Євробаченні-2022.
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