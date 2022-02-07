"Тіні Забутих Предків", "Demons" та "Моя Любов": що співатимуть фіналісти Нацвідбору на Євробачення-2022

Зовсім скоро, в суботу 12 лютого, стане відомо, хто з артистів представить Україну на пісенному конкурсі "Євробачення-2022" в Італії.

Учасників змагань обиратиме журі: співачка Тіна Кароль, режисер Ярослав Лодигін, переможниця "Євробачення-2016" Джамала та глядачі, результати голосування яких додаватимуться до результатів голосування суддів.

А поки що знайомтеся з виконавцями та з піснями, з якими вони боротимуться за право представити Україну на пісенному конкурсі.

Alina Pash

Аліна Паш - 26-річна виконавиця з Закарпаття. Співачка поєднує етнокультуру та сучасні мотиви, зокрема, хіп-хоп. Артистка стала лауреаткою європейської музичної премії MMEA 2022.

Крім того, нещодавно Аліна відреагувала на скандал навколо її поїздки до окупованого Криму у 2015-му році.

Учасниця змагатиметься у конкурсі з піснею "Тіні Забутих Предків".

Cloudness

Український попрок-електронний гурт, до складу якого входять Антон Панфілов, Юрій Каналош, Віктор Жуков та Олександр Ковачов. У 2020 році брали участь у національному відборі на "Євробачення 2020".

Для конкурсу Cloudless підготували англомовний трек "All be alright".

Kalush Orchestra

Kalush Orchestra – новий музичний проєкт від основних учасників бенду "KALUSH". До складу гурту входять: вокаліст Олег Псюк, діджей Килиммен, бек-вокаліст Джонні Дивний, мультиінструменталісти Тимофій Музичук і Віталій Дужик, та музикант Ігор Діденчук. Виконавці роблять акцент на реп із фольклорними мотивами та українську автентику.

Учасники гурту змагатимуться за участь у Євробаченні з композицією "Stefania".

Barleben

Співак Barleben (справжнє ім’я артиста Олександр Барлебен) – 30-річний виконавець родом з Новоград-Волинського. Barleben є колишнім співробітником СБУ та учасником восьмого сезону шоу "Х-фактор" на СТБ. До речі, виконавець Barleben замінив учасника "Євробачення"-2022 LAUD, якого було дискваліфіковано через порушення правил.

Співак виконуватиме пісню "Hear My Words".

Michael Soul

Michael Soul, справжнє ім’я якого Михайло Сосунов. Михайло є білоруським співаком та автором пісень. У 2011 році був учасником українського Х-Фактора.

Для конкурсу він представлятиме трек "Demons". Це друга композиція з його майбутнього альбому.

Our Atlantic

Our Atlantic - український інді-поп гурт, який розпочав своє існування у 2017 в Умані. До колективу входять: басист Дмитро Бакал, вокаліст Віктор Байда, ударник Олексій Биков та гітарист Сергій Лисов. Колектив був номінований на музичну премію Yuna 2021 у категорії "Відкриття року".

У конкурсі колектив бере участь із піснею "Моя любов".

ROXOLANA

ROXOLANA (справжнє ім'я – Роксолана Сирота) – молода українська співачка, яка заявила про себе на шоу "Голос країни-9". Роксолана увійшла до команди Потапа, пройшла половину проєкту та вибула на етапі нокаутів.

Для "Євробачення" ROXOLANA представила англійсько-українську пісню "GIRLZZZZ".

Wellboy

Справжнє ім'я артиста Антон Вельбой - український співак, учасник музичного шоу "Х-Фактор". Є одним із найбільш обговорюваних персон українського шоу-бізнесу, завдяки своєму треку "Гуси". На конкурсі артист виконуватиме пісню "Nozzy Bossy", яку ще не встиг оприлюднити.

Ім'я представника України стане відомо 12-го лютого, після фіналу Нацвідбору. Перший півфінал самого Євробачення відбудеться 10-го травня у Турині.

Нагадаємо,Євробачення-2022 пройде в Італії. Переможцями торішнього конкурсу став рок-гурт Maneskin.