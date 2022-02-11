Біллі Айліш із братом потусили у Білому домі з Байденом. ФОТО

Американська співачка Біллі Айліш, яка у свої 20 є володаркою чисельних Grammy, вирушила у концертний тур "Happier Than Ever".

9 лютого виконавиця виступила у Вашингтоні і навіть встигла відівідати Білий дім за особистим запрошенням президента США.

Про це стало відомо з Twitter Джо Байдена.

"Коли я почув, що мої друзі, Біллі Айліш та Фіннеас приїхали до міста, щоби виступити з концертом, я зрозумів, що маю запросити їх у Білий дім. Приємно бачити вас і вашу родину. Радий, що ви познайомилися з президентом", - написав Джо Байден.

Байден запросив співачку та її брата у Білий дім Twitter Скріншот з

Як відомо, Біллі Айліш є прихильницею експериментів із зовнішністю. Раніше дівчина здивувала своїх фанатів, перефарбувавши волосся у різні кольори.

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