Єфросиніна в червоному платті уявила себе "валентинкою" й посвітила стегном. ВІДЕО

Телеведуча Маша Єфросиніна, яка не так давно засвітила фігурку у червоному спідньому, знову потішила своїх фолловерів креативним контентом.

Напередодні Дня закоханих Маша порадила, що можна подарувати другій половинці (спойлер: себе).

Телеведуча зіграла "валентинку" у платті власного виробництва та оприлюднила миле відео на сторінці в Instagram.

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Як відомо, торік Єфросиніна з чоловіком Тимуром Хромаєвим відсвяткували 18-ту річницю весілля. Телеведуча привітила коханого символом подружнього життя.

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