Дружина Остапчука наробила фото у купальнику на відпочинку без чоловіка
Неділя, 13 лютого 2022, 11:00
Дружина ведучого Володимира Остапчука, нотаріуска Христина подалася на Мальдіви без чоловіка.
Про це вона повідомила у своєму Instagram, виклавши фото у купальнику.
Для благовірної Остапчука це – перший острівний відпочинок без чоловіка.
Своїм підписникам вона пообіцяла багато фото в купальнику, а також закидала мальдівськими краєвидами.
Нагадаємо, співачка Ірина Федишин теж наразі відпочиває на Мальдівах. Проте не сама, а разом із родиною.
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