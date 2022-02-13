Дружина Остапчука наробила фото у купальнику на відпочинку без чоловіка

13 лютого 2022, 11:00

Дружина ведучого Володимира Остапчука, нотаріуска Христина подалася на Мальдіви без чоловіка.

Про це вона повідомила у своєму Instagram, виклавши фото у купальнику.

 
До речі, днями Христина показала свій воркаут у спортзалі. Вочевидь, готувалася до пляжного сезону)
фото instagram@kristygor

Для благовірної Остапчука це – перший острівний відпочинок без чоловіка.

 

Своїм підписникам вона пообіцяла багато фото в купальнику, а також закидала мальдівськими краєвидами.

 



Нагадаємо, співачка Ірина Федишин теж наразі відпочиває на Мальдівах. Проте не сама, а разом із родиною.

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бікіні остапчук

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