Дружина Остапчука наробила фото у купальнику на відпочинку без чоловіка

Дружина ведучого Володимира Остапчука, нотаріуска Христина подалася на Мальдіви без чоловіка.



Про це вона повідомила у своєму Instagram, виклавши фото у купальнику.

Для благовірної Остапчука це – перший острівний відпочинок без чоловіка.

Своїм підписникам вона пообіцяла багато фото в купальнику, а також закидала мальдівськими краєвидами.





Нагадаємо, співачка Ірина Федишин теж наразі відпочиває на Мальдівах. Проте не сама, а разом із родиною.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Любить порушувати правила: жінка Остапчука після постільного фото з коханим оголила стегна на тумбі