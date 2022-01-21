Любить порушувати правила: жінка Остапчука після постільного фото з коханим оголила стегна на тумбі

Дружина шоумена Володимира Остапчука, нотаріуска, а віднедавна ще й актриса Христина вирішила влаштувати невеличку провокацію у своєму Instagram. Молодиця поділилася двома гарячими фото.

"Поцілунки коханого, трохи ігристого, за вікном сонячний Париж - 100% посмішка гарантована!", - пригадала Христина їхню з Вовою осінню поїздку до Франції.

Трохи паризької еротики від Остапчуків фото з instagram остапчук

"Якщо порушувати "правила", то критики не уникнути! Але, як на мене, то в цьому і є свобода!", - заявила жінка.

Христина порушує правила

Нагадаємо, Остапчук не проти, щоби його вважали підкаблучником. Як відомо, подружжя зараз будує власний дім та планує спільного малюка.

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