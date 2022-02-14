Донька Полякової у бікіні підставила тіло мальдівському сонцю. ФОТО

Співачка Оля Полякова разом із родиною відпочиває на Мальдівах. І якщо сама артистка із фото у купальнику не поспішає, то її донька вже на повну ділиться знімками із райського відпочинку.



Маша виклала на своїй сторінці в Instagram серію світлин у бікіні, де продемонструвала фігуру із різних ракурсів.



Нагадаємо, Маша, не лише зовні схожа на маму. Наразі дівчина будує співочу кар’єру і навіть має власний гурт.

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