"Ледь влажу у речі": Раміна пожалілася, що погладшала під час схуднення
Блогерка Раміна Есхакзай, яка нещодавно розпочала свій шлях до схуднення, перебуває у тривожному стані.
Вона зізналася, що, попри всі старання, тільки продовжує набирати вагу.
"Хотілося поділитися з вами своїм схудненням. Я відчуваю, що мене це дуже непокоїть. Хочеться плакати. 3 тижні тому я почала худнути. Я важила 58 кілограмів. Я почала займатися круговими тренуваннями. Чітко слідкувала за харчуванням. Але я, друзі, тільки набрала вагу", - розповіла Есхакзай.
Минулого року з такою ж проблемою зіткнулася і співачка Джамала. Виконавиця поставила собі за мету скинути цілих 10 кілограмів, але за перші три тижні вага артистки майже не змінилася.
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