"Ледь влажу у речі": Раміна пожалілася, що погладшала під час схуднення

Блогерка Раміна Есхакзай, яка нещодавно розпочала свій шлях до схуднення, перебуває у тривожному стані.

Вона зізналася, що, попри всі старання, тільки продовжує набирати вагу.

"Хотілося поділитися з вами своїм схудненням. Я відчуваю, що мене це дуже непокоїть. Хочеться плакати. 3 тижні тому я почала худнути. Я важила 58 кілограмів. Я почала займатися круговими тренуваннями. Чітко слідкувала за харчуванням. Але я, друзі, тільки набрала вагу", - розповіла Есхакзай.

Раміна набрала три кілограми за три тижні скріншот зі сторіс Instagram raminalalala

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Так Есхакзай виглядає у своїй нормальній вазі – 58 кілограмів фото з Instagram raminalalala

Минулого року з такою ж проблемою зіткнулася і співачка Джамала. Виконавиця поставила собі за мету скинути цілих 10 кілограмів, але за перші три тижні вага артистки майже не змінилася.

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