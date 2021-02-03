Я не жирна: Джамала оголосила, на скільки схудла за три тижні
Середа, 3 лютого 2021, 14:27
Три тижні тому співачка і мама двох малюків Джамала рішуче почала нелегкий процес схуднення.
Поставивши собі за мету скинути цілих 10 кілограмів, зірка проконсультувалася з дієтологом, здала необхідні аналізи та почала нове життя – зі спортом та здоровим харчуванням.
І ось, повернувшись з відпочинку в Єгипті, Джа пішла до дієтолога, аби перевірити результати. І поділилася ними в своєму Instagram.
За цей час вага співачки не змінилася кардинально. Вона схудла всього на 800 грамів. Зате зменшився показник жиру в організмі. І головне – метаболічний вік 37-річної Джамали тепер становить 31.
Нагадаємо, Джамала народила другого сина у червні минулого року і зовсім не поспішала худнути після пологів.
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