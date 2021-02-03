Я не жирна: Джамала оголосила, на скільки схудла за три тижні

3 лютого 2021, 14:27

Три тижні тому співачка і мама двох малюків Джамала рішуче почала нелегкий процес схуднення.

Поставивши собі за мету скинути цілих 10 кілограмів, зірка проконсультувалася з дієтологом, здала необхідні аналізи та почала нове життя – зі спортом та здоровим харчуванням.

І ось, повернувшись з відпочинку в Єгипті, Джа пішла до дієтолога, аби перевірити результати. І поділилася ними в своєму Instagram.

 
Джамала хоче важити 59 кіло
фото Марина карпій

За цей час вага співачки не змінилася кардинально. Вона схудла всього на 800 грамів. Зате зменшився показник жиру в організмі. І головне – метаболічний вік 37-річної Джамали тепер становить 31.

 
Дізнавшись свій показник жиру, Джамала зраділа та вигукнула: Я не жирна!
 
Співачка ще годує молодшого сина грудьми, тому процес схуднення повільний. До того ж їй бракує повноцінного сну
 
Зате Джа помолодшала на 6 років :)

Нагадаємо, Джамала народила другого сина у червні минулого року і зовсім не поспішала худнути після пологів.


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