Ліза Ющенко у ліфчику і шкіряних штанях попозувала московському фотографу

Колишня невістка експрезидента Віктора Ющенка, Ліза Ющенко похвалилася у мережі результатом нової зйомки.

На фото авторства відомого московського фотографа Даніїла Мокрушина Ліза позує у шкіряних штанях та ліфчику.

"Любіть себе і своїх половинок", - написала Ющенко, виклавши фото у День святого Валентина.

Сама Ліза, як відомо, свою половинку, тобто другого чоловіка, загалу не показує.

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Ліза зараз живе у Москві, тому і фотосети робить у московських фотографів фото @daniil_mokrushin

"Не можу надивитися", - написала вона про свої фото

Ліза уявила себе моделлю

Нагадаємо, нещодавно Ющенко показувала, як святкувала своє 35-річчя у Москві.

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