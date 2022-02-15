Ліза Ющенко у ліфчику і шкіряних штанях попозувала московському фотографу

Вівторок, 15 лютого 2022, 13:30

Колишня невістка експрезидента Віктора Ющенка, Ліза Ющенко похвалилася у мережі результатом нової зйомки.

На фото авторства відомого московського фотографа Даніїла Мокрушина Ліза позує у шкіряних штанях та ліфчику.

"Любіть себе і своїх половинок", - написала Ющенко, виклавши фото у День святого Валентина. 

Сама Ліза, як відомо, свою половинку, тобто другого чоловіка, загалу не показує. 

 
Ліза зараз живе у Москві, тому і фотосети робить у московських фотографів 
фото @daniil_mokrushin
 
"Не можу надивитися", - написала вона про свої фото
 
Ліза уявила себе моделлю

Нагадаємо, нещодавно Ющенко показувала, як святкувала своє 35-річчя у Москві. 

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