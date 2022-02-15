Ліза Ющенко у ліфчику і шкіряних штанях попозувала московському фотографу
15 лютого 2022, 13:30
Колишня невістка експрезидента Віктора Ющенка, Ліза Ющенко похвалилася у мережі результатом нової зйомки.
На фото авторства відомого московського фотографа Даніїла Мокрушина Ліза позує у шкіряних штанях та ліфчику.
"Любіть себе і своїх половинок", - написала Ющенко, виклавши фото у День святого Валентина.
Сама Ліза, як відомо, свою половинку, тобто другого чоловіка, загалу не показує.
Нагадаємо, нещодавно Ющенко показувала, як святкувала своє 35-річчя у Москві.
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