"Розкажіть моїй генетиці": Астаф'єва в топі та лосинах показала свій воркаут. ВІДЕО
Співачка та модель Дарія Астаф'єва безжально розвінчує міф про те, що вдала генетика "автоматом" гарантує її власниці струнке та підтягнуте тіло. Щоби мати таку фігуру, як у зірки, таки потрібно гарувати в спортзалі.
Свій воркаут Даша продемонструвала в Instagram.
"Обираючи спасіння, нехай спорт завжди буде в пріоритеті! Я, як людина, котра відкрила для себе його після 30-ти, зараз геть не уявляю життя без", - зізналася артистка.
"Щодо корисностей завжди можете знайти те, що до душі... Мені ж очевидно бракувало перемог над своїм его, лінощами та постійним поганим настроєм. У цьому місці я позбулася сумнівів та невпевненості, набула однодумців та, головне, силу! Силу посміхатися на "ой, у мене нема часу", "ох, щодня - це не для мене" і моє улюблене "ну, з генетикою тобі пощастило". Розкажіть моїй генетиці, якщо я їстиму лише те, що хочеться, починатиму день із парочки келихів [хоча іноді я й не проти], проводити основний час сидячи або лежачи тощо", - написала Даша.
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36-річна Астаф'єва подякувала своєму тренерові, а підписникам порадила не заводити пустих та дурних балачок про її зовнішність.
"Ось ці вправи робіть 20 разів по чотири підходи... і будьте красиві та молоді завжди", - закликала кралечка, додавши, що жартує: вправи та кількість підходів варто обирати виключно "з людиною, якій довіряєте життя".
Нагадаємо, до щоденної спортивної рутини Даші входять в прогулянки по 12-18 кілометрів. Артистка сумлінно "фігачить" так п'ять днів на тиждень, інші два лишає на "бухло" та інші радості.
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