Крук згадала, як "відростила ляшечки" й целюліт, та пояснила, нащо спорт незаміжнім дівчатам
Телеведуча, фітнес-чемпіонка та блогерка Валерія Крук вирішила спростувати твердження про те, що схуднення - це щось таке, чому доведеться присвячувати все життя.
Такий аргумент навела Лєрі її знайома, котра вважає, що це надто важко. 43-річна Крук узялася розвінчувати міф у своєму Instagram.
Як зізналася білявка, сама вона теж колись теж так думала, і на якийсь час "підзабила" на себе.
На думку Валерії, досягти успіху в житті не вдасться людині, в якої "тушка сильніша за особистість", і яка не робить вибір на користь себе.
А от якщо регулярні тренування стають невід'ємною частиною життя, то її вага, форма та метаболічні параметри закріплюються надовго.
Зі спостережень Крук, у житті 90% успішних та заможних людей неодмінно присутні спорт, хороше харчування та догляд за своїю зовнішністю. Зокрема вона радить зайнятися собою незаміжнім дівчатам.
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Нагадаємо, Валерія раніше зізнавалася, що закинула спорт під час першого локдауну. І наслідки не забарилися.
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