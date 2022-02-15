Блогерка Багірова у бікіні показала, як змінилася її фігура. ФОТО

Вівторок, 15 лютого 2022, 17:59

Скандальна блогерка Лілія Багірова, відома минулим романом із репером Kyivstoner, вирушила у відпустку на Занзібар.

Звідти дівчина постить спекотний контент у різних пляжних луках.

А ще блогерка похизувалася набраними кіло на нових фото в Instagram.

 
Лілія нарешті задоволена своєю фігурою
скріншот зі сторіс Instagram liliya_bagirova
 
Раніше Багірова зіткнулася з гормональними розладами, через що не могла погладшати
 
Поки всі навколо худнуть, Багірова намагається погладшати 
 
Лілія у Танзанії змінила кілька образів
 
Судячи з фото, Багірова набрала не так вже й багато

А поки Лілія набирає вагу, її колега, блогерка Раміна Есхакзай, розпочала свій шлях до схуднення. Але поки що дівчині вдалося лише набрати 3 кілограми.

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