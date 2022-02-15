Блогерка Багірова у бікіні показала, як змінилася її фігура. ФОТО
Вівторок, 15 лютого 2022, 17:59
Скандальна блогерка Лілія Багірова, відома минулим романом із репером Kyivstoner, вирушила у відпустку на Занзібар.
Звідти дівчина постить спекотний контент у різних пляжних луках.
А ще блогерка похизувалася набраними кіло на нових фото в Instagram.
А поки Лілія набирає вагу, її колега, блогерка Раміна Есхакзай, розпочала свій шлях до схуднення. Але поки що дівчині вдалося лише набрати 3 кілограми.
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