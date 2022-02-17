Дорофєєва у боді посвітила сідницями на коні у кліпі про різнокольорову любов. ВІДЕО
Четвер, 17 лютого 2022, 11:10
Співачка Надя Дорофєєва представила новий кліп на пісню raznotsvetnaya.
Відео, як і композиція, присвячені свободі та сміливості любити.
Режисеркою кліпу виступила Таню Муньо, яка відома своєю співпрацею із The Weekend, Cardi B та Monatik.
Зі слів самої співачки, не все було ідеально у процесі підготовки до зйомок кліпу. Спершу сама Дорофєєва переписала приспів пісні за кілька днів до старту. Потім ледь встигли із костюмами, які дошивали в останню ніч. А танці взагалі поставили за пару годин до початку зйомки.
ДИВІТЬСЯ КЛІП:
Нагадаємо, нещодавно Надя набила на нозі назву пісні. Татуюванням вона пообіцяла собі бути сміливішою
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