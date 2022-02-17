Дорофєєва у боді посвітила сідницями на коні у кліпі про різнокольорову любов. ВІДЕО

17 лютого 2022, 11:10

Співачка Надя Дорофєєва представила новий кліп на пісню raznotsvetnaya.

Відео, як і композиція, присвячені свободі та сміливості любити.

 
фото пресслужба Наді Дорофєєвої

Режисеркою кліпу виступила Таню Муньо, яка відома своєю співпрацею із The Weekend, Cardi B та Monatik.


 

Зі слів самої співачки, не все було ідеально у процесі підготовки до зйомок кліпу. Спершу сама Дорофєєва переписала приспів пісні за кілька днів до старту. Потім ледь встигли із костюмами, які дошивали в останню ніч. А танці взагалі поставили за пару годин до початку зйомки.

 
За словами співачки, люди у кліпі немов вампіри, які розповсюджують любов
 
І хоча назва пісні "різнокольорова", у відео переважають темні відтінки

ДИВІТЬСЯ КЛІП:

Нагадаємо, нещодавно Надя набила на нозі назву пісні. Татуюванням вона пообіцяла собі бути сміливішою

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