Дорофєєва у боді посвітила сідницями на коні у кліпі про різнокольорову любов. ВІДЕО

Співачка Надя Дорофєєва представила новий кліп на пісню raznotsvetnaya.

Відео, як і композиція, присвячені свободі та сміливості любити.

фото пресслужба Наді Дорофєєвої

Режисеркою кліпу виступила Таню Муньо, яка відома своєю співпрацею із The Weekend, Cardi B та Monatik.

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Зі слів самої співачки, не все було ідеально у процесі підготовки до зйомок кліпу. Спершу сама Дорофєєва переписала приспів пісні за кілька днів до старту. Потім ледь встигли із костюмами, які дошивали в останню ніч. А танці взагалі поставили за пару годин до початку зйомки.

За словами співачки, люди у кліпі немов вампіри, які розповсюджують любов

І хоча назва пісні "різнокольорова", у відео переважають темні відтінки

ДИВІТЬСЯ КЛІП:

Нагадаємо, нещодавно Надя набила на нозі назву пісні. Татуюванням вона пообіцяла собі бути сміливішою

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